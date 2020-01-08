Продажі вживаних легкових авто за рік виросли в 3,5 рази – асоціація

За підсумками 2019 року на українські номери перейшли 408,1 тисяч легкових автомобілів, які були в експлуатації, це в 3,5 рази більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що майже 3/4 від цієї кількості охопили машини походженням з країн ЄС.

"Такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду спровокували лібералізація умов розмитнення автомобілів, що були в експлуатації, і надана державою можливість легалізувати легкові автомобілі, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Маркою-лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, стала Volkswagen. У 2019 українці поставили на облік 74 856 імпортованих фольксвагенів не першої свіжості, що в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки", - пише Укравтопром.

На другому місці - Opel (34 893) старих авто, на третьому - Renault (31 994 авто).

Четвертою за популярністю стала Skoda (31 920 авто), замкнув п'ятірку лідерів Ford - 28 202 машини.

Нагадаємо:

У 2019 році в Україні на облік поставили майже 88,5 тисяч нових лекових автомобілів - ринок нових авто за рік виріс на 8 відсотків.

Економічна правда