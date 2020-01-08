Білорусь і ЄС підписали угоду про спрощення видачі віз

Білорусь і Європейський союз 8 січня у Брюсселі підписали угоди про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "БелТА".

Угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. Водночас буде забезпечено право громадян звертатися за отриманням віз як в посольства європейських країн, так і до візових центрів.

Вартість "шенгену" для білорусів знизиться до 35 євро, а рішення про видачу візи ухвалюватимуть не довше 10 днів (в разі додаткової перевірки термін може зрости до 30 днів). Багато категорій громадян в залежності від мети поїздки зможуть звертатися за візою без сплати збору та отримуватимуть багаторазові візи з більш тривалим терміном дії в спрощеному порядку.

Білоруська віза для громадян ЄС також подешевшає до 35 євро. Крім того, буде збільшено перелік підстав для видачі безкоштовних віз в некомерційних цілях. Термін перебування іноземців в Білорусі збільшиться удвічі: з 90 днів на рік (зараз) до 180.

Після підписання документи мають бути ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалаені Європарламентом. Вони наберуть чинності в перший день другого місяця після дати отримання відповідного повідомлення сторонами одна одній про завершення процедур ратифікації. Тобто чекати доведеться кілька місяців, ймовірно до червня, зазначає у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

На початку лютого почне діяти оновлений Візовий кодекс Європейського союзу, який передбачає підвищення вартості візового збору до 80 євро. Для білорусів ця ціна буде діяти доки не набере чинності угода з ЄС. Лише після цього збір автоматично знизиться з 80 до 35 євро.

Зі вступом документа в силу Білорусь і Європейський союз повинні будуть здійснювати реадмісію (зворотний прийом на свою територію) власних громадян, громадян третіх держав і осіб без громадянства, які не відповідають або перестали відповідати критеріям легальності на територіях одне одного.

В угоді закріплено надання Білорусі дворічного перехідного періоду стосовно реадмісії громадян третіх країн. У спільній декларації до угоди міститься зобов'язання Євросоюзу про надання країні технічної та фінансової підтримки в цій галузі.

"За консолідованою думкою білоруських державних органів, ця угода не несе значних міграційних ризиків для Білорусі", - раніше заявляли в МЗС.

Європейська правда