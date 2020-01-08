Гончарук пояснив, чому уряд раніше не заборонив літати над Іраном

За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, раніше не було підстав приймати рішення про припинення польотів українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану, незважаючи на напружену ситуацію навколо цієї країни.

Джерело: брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Пряма мова: "Ті події, про які ви зараз говорите, розгорталися буквально вчора, вночі, сьогодні. Тобто це питання годин. Станом на вчора не було ніяких передумов вважати, що такі події відбудуться. Зараз, в результаті події ми прийняли рішення, що до з'ясування обставин, того, що насправді там сталося, українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану".

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Що було раніше: Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня. У літаку Boeing 737 авіакомпанії МАУ було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. 2 пасажири не сіли на рейс.

Серед пасажирів були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії. На борту літака було 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Іранське агентство новин ISNA опублікувало список загиблих у авіакастрофі літака МАУ.

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також невдовзі після нього в аеропорту імені Хомейні в столиці Ірані сідали та злітали літаки міжнародних, у тому числі європейських авіакомпаній.

Нагадаємо:

3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.

5 січня після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані парламент Іраку проголосував за виведення американських військ - близько 5000 американських солдатів - з країни.

В ніч перед катастрофою Іран випустив більше дюжини ракет по двом іракським базам, де розташовуються американські військові.

Після цього Федеральне управління авіації (FAA) обмежило польоти цивільних літаків у повітряному просторі над Іраком, Іраном та водами Перської й Оманської затоки.

Українська правда