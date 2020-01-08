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Державіаслужба перевірить усі українські авіакомпанії – Криклій

Середа, 8 січня 2020, 13:40

Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям.

Джерело: Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Пряма мова: "Ми співчуваємо родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі Ірані. Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00.00 9.01.2020 - до з'ясування причин катастрофи. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній".

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Передісторія:

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня.

Всі, хто був на борту літака, загинули

За наявними даними, в літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" було 168 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Серед загиблих пасажирів українського літака, що розбився в Ірані, були громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

На борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Іранське агентство новин ISNA опублікувало список загиблих у авіакастрофі літака МАУ.

Українська правда

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МАУ Державіаслужба Мінінфраструктури

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