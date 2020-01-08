В МАУ кажуть, що Boeing, який розбився в Ірані, був справний

В авіакомпанії МАУ заявляють, що літак Boeing 737-800, що розбився в Ірані, був справний, і не припускають помилку екіпажу.

Джерело: брифінг представників МАУ

Пряма мова президента МАУ Євгенія Дихне: "Це був один з кращих наших літаків з прекрасним, надійним екіпажем".

"Повітряне судно було справне... Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів".

Пряма мова віце-президента МАУ з льотної роботи Ігоря Сосновського: "Маючи сьогодні дані, що літак набрав 2400 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем".

Деталі: За словами Сосновського, з членів екіпажу на борту перебувало два пілоти, інструктор і 6 бортпровідників.

Командир Володимир Гапоненко мав 11 600 годин нальоту, майже весь на літаку Boeing 737, інструктор Олексій Наумкін - 12 тисяч годин нальоту, другий пілот Сергій Хоменко - 7600 годин нальоту.

За словами Сосновського, екіпаж відпочивав у готелі Тегерану перед вильотом.

"Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу на 737 останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегерана", - сказав він.

Пряма мова технічного директора МАУ Олександра Шафієва: "Літак 2016 року випуску, отриманий безпосередньо з заводу Боїнга, до цього не експлуатувався ніде. Зауважень по матчастини на було, перевірку проходив останню 6 січня. Зауважень ніяких не було. Літак був справний. Від екіпажу ні по прильоту до Тегерану, ні перед вильотом ніяких зауважень не було".

Деталі: Президент МАУ Євген Дихне повідомив, що розслідуванням причин катастрофи буде займатися спеціальна комісія.

Пряма мова Дихне: "Є державний орган - Національне бюро розслідувань в галузі цивільної авіації. Цей орган утворює комісію, до якої залучається авіаційна влада двох країн, авіакомпанія, а також виробник повітряного судна і всі необхідні експерти, які знадобляться, на розсуд самої комісії" .

"На цьому борту мало українців за рахунок того, що багато пасажирів на цьому борту планували з аеропорту Бориспіль летіти в інші напрямки. Це більшість непрямих пасажирів, що летіли в Україну. Це наші транзитні пасажири".

Що передувало:

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня.

Всі, хто був на борту літака, загинули.

За наявними даними, в літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" було 168 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Серед загиблих пасажирів українського літака, що розбився в Ірані, були громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

На борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.