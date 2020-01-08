Золото дорожчає через посилення конфлікту між США та Іраном

Ціна на золото зростає при збереженні політичної напруженості на Близькому Сході.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на 10:50 за київським часом ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex збільшилася на 14 доларів в порівнянні з вечором 7 січня, або близько на 1%, до 1585,15 долара за тройську унцію.

Попит на один з найнадійніших активів продовжує рости на тлі ескалації конфлікту між США і Іраном.

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Економічна правда