В Ірані розбився Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України"

Літак Boeing 737, який перевозив 180 пасажирів, розбився незабаром після зльоту з Тегерана, столиці Ірану.

Джерело: CNN, Європейська правда, Українська правда

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ мав прибути до Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Інформацію про катастрофу у середу вранці підтвердили у Департаменті консульської служби МЗС України, посилаючись на попередні дані представника авіакомпанії МАУ. У МЗС не зазначили, скільки людей було на борту, проте за повідомленнями іранських ЗМІ там перебувало 170 пасажирів та члени екіпажу.

"За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково.

За даними іранського агентства ISNA, Boeing 737-800 зазнав катастрофи всього через шість хвилин після виходу зі злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак прямував до київського міжнародного аеропорту "Бориспіль".