Авіарегулятор США може відкласти повернення Boeing 737 MAX до польотів

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) повідомила, що вивчить виявлену проблему з проводкою в моделі Boeing 737 MAX, яка потенційно може стати причиною виникнення короткого замивання.

Про це повідомляє avaianews з посиланням на New York Times.

У Boeing підтвердили, що вивчають ситуацію з регулятором, але поки не можуть сказати, чи буде потрібно для вирішення питання вносити зміни в конструкцію авіалайнерів.

Газета New York Times повідомила, що потенційна проблема пов'язана з близькою прокладкою двох пучків проводів.

Зараз Boeing працює над тим, щоб спроектувати розподіл кабелів в разі необхідності, а також проводить аналіз того, чи може виникнути в реальності несправність з проводкою.

Ситуація, яку FAA позначила як потенційно "катастрофічну", може знову відсунути повернення моделі 737 MAX до польотів.

Нагадуємо:

Комерційна експлуатація всіх літаків 737 MAX зупинена з березня 2019 року через дві катастрофи в Індонезії та Ефіопії, які забрали життя 346 людей.

Причиною катастрофи називається некоректна робота нової системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Система була створена спеціально для Boeing 737 MAX як відповідь на установку нових більш сучасних двигунів більшого розміру. В результаті цього ніс літака міг задиратися вгору, що могло призвести до зриву авіалайнера після втрати швидкості.

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, при ручному управлінні система при збільшенні кута атаки вище певного значення в якості балансування відхиляла стабілізатор на пікірування.

Для повернення 737 MAX в небо Boeing довелося оновити програмне забезпечення MCAS, а також визначити необхідні вимоги до тренувань пілотів. Всі зміни повинні сертифікувати FAA і Європейське агентство з безпеки авіації (EASA).

Через те, що процес затягнувся, на складах до кінця 2019 року накопичилося 400 зібраних, але не поставлених авіалайнерів. В результаті Boeing прийняв рішення призупинити виробництво 737 MAX з січня 2020 року.

Airbus в 2019 році став найбільшим в світі постачальником літаків на тлі кризи в компанії Boeing, яка утримувала лідерство з 2011 року.