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За 2019 рік з'явилося 142 компанії-єдинорога, серед них є український стартап

Понеділок, 6 січня 2020, 14:42
 

За минулі 12 місяців в світі з'явилося 142 нових "єдинорога" - бізнесу з оцінкою більше 1 мільярда доларів.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на Crunchbase.

Показники за 2019 рік поступаються торішнім, загальна статистика за останні 5 років виглядає так:

- 2015 - 106 "єдинорогів"

- 2016 - 87 "єдинорогів"

- 2017 - 102 "єдинорога"

- 2018 - 158 "єдинорогів"

- 2019 - 142 "єдинорога"

Найбільше "єдинорогів" за останній рік з'явилося в США - 78.

 

Незважаючи на тенденцію до виникнення "єдинорогів", загальний обсяг інвестицій знизився чи не в два рази в порівнянні з показниками 2018 року і став навіть нижче цифр 2017 року.

- 2017 - $ 93,8 млрд залучили стартапи, що стали "єдинорогами";

- 2018 - $ 139 млрд ;

- 2019 - $ 85,1 млрд.

Правда, в Crunchbase роблять знижку на те, що в 2018 році було проведено дві великі інвестиційні угоди майже на $27 млрд: $14 млрд для китайського сервісу Ant Financial і $12 млрд для американської компанії Juul.

У 2019 стартапами з найбільшою оцінкою стали:

- Uber Advanced Technologies Group - $7,3 млрд

- JD Health - $7 млрд

- Databricks - $6,2 млрд

- CloudKitchens - $ 5 млрд

- Rivian - $ 5 млрд

Секторами, в які найбільше інвестують, стали: фінансові послуги, комерція, дані і аналітика, транспорт, SaaS і охорона здоров'я.

Також в 2019 році український стартап Grammarly залучив $ 90 млн, його загальна оцінка перевищила $ 1 млрд. Загальний обсяг інвестицій в Grammarly досяг $200 млн.

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