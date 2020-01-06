За 2019 рік з'явилося 142 компанії-єдинорога, серед них є український стартап
За минулі 12 місяців в світі з'явилося 142 нових "єдинорога" - бізнесу з оцінкою більше 1 мільярда доларів.
Про це повідомляє ain.ua з посиланням на Crunchbase.
Показники за 2019 рік поступаються торішнім, загальна статистика за останні 5 років виглядає так:
- 2015 - 106 "єдинорогів"
- 2016 - 87 "єдинорогів"
- 2017 - 102 "єдинорога"
- 2018 - 158 "єдинорогів"
- 2019 - 142 "єдинорога"
Найбільше "єдинорогів" за останній рік з'явилося в США - 78.
Незважаючи на тенденцію до виникнення "єдинорогів", загальний обсяг інвестицій знизився чи не в два рази в порівнянні з показниками 2018 року і став навіть нижче цифр 2017 року.
- 2017 - $ 93,8 млрд залучили стартапи, що стали "єдинорогами";
- 2018 - $ 139 млрд ;
- 2019 - $ 85,1 млрд.
Правда, в Crunchbase роблять знижку на те, що в 2018 році було проведено дві великі інвестиційні угоди майже на $27 млрд: $14 млрд для китайського сервісу Ant Financial і $12 млрд для американської компанії Juul.
У 2019 стартапами з найбільшою оцінкою стали:
- Uber Advanced Technologies Group - $7,3 млрд
- JD Health - $7 млрд
- Databricks - $6,2 млрд
- CloudKitchens - $ 5 млрд
- Rivian - $ 5 млрд
Секторами, в які найбільше інвестують, стали: фінансові послуги, комерція, дані і аналітика, транспорт, SaaS і охорона здоров'я.
Також в 2019 році український стартап Grammarly залучив $ 90 млн, його загальна оцінка перевищила $ 1 млрд. Загальний обсяг інвестицій в Grammarly досяг $200 млн.
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