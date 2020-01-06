Ефіопія зацікавлена в поставках зерна з України

Ефіопія назвала Україну стратегічним партнером у агросекторі на 2020 рік.

Про це йшла мова в ході круглого столу в Торгово-промисловій палаті України, передає Agroportal.ua

Як йдеться у повідомленні ТПП, генеральний директор Служби державних закупівель Ефіопії Цевайе Мелуне Бачоре наголосила на важливості співпраці саме з Україною, адже уряд країни визначило Україну стратегічним партнером на 2020 рік.

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки.

Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

При цьому розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин відзначається стабільно високим позитивним сальдо на користь України.

Нагадуємо, 27 листопада 2019 року Україна і Ефіопія узгодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього.