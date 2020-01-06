Всі розділи
Укр / Рус

Ефіопія зацікавлена в поставках зерна з України

Понеділок, 6 січня 2020, 14:18
 

Ефіопія назвала Україну стратегічним партнером у агросекторі на 2020 рік.

Про це йшла мова в ході круглого столу в Торгово-промисловій палаті України, передає Agroportal.ua

Як йдеться у повідомленні ТПП, генеральний директор Служби державних закупівель Ефіопії Цевайе Мелуне Бачоре наголосила на важливості співпраці саме з Україною, адже уряд країни визначило Україну стратегічним партнером на 2020 рік.

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки.

Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

При цьому розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин відзначається стабільно високим позитивним сальдо на користь України.

Нагадуємо, 27 листопада 2019 року Україна і Ефіопія узгодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

агросектор Африка

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Завдяки держпідтримці аграрії придбали на 30% більше української техніки 2 січня 2020, 17:26
Суд визнав незаконним порядок розподілу аграрних дотацій у 2018 році 26 грудня 2019, 19:20
Епіцентр отримав кредит на 70 мільйонів доларів на агророзвиток 25 грудня 2019, 13:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!