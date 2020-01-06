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Запрацював відключений системою безпеки енергоблок АЕС

Понеділок, 6 січня 2020, 12:17
 

6 січня 2020 року о 03:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС після усунення зауважень підключено до енергомережі.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.

Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі..

Повідомляється, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Нагадаємо, 4 січня 2020 року о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту.

Довідка. Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).



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