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Гончарук розповів, скільки нелегальних АЗС уже закрили

Понеділок, 6 січня 2020, 10:00
 

За три тижні в Україні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС.

Джерело: прем'єр Олексій Гончарук у Facebook

Дослівно: "Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та контролюючих органів уже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 — демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального.

До роботи також долучено керівництво всіх ОДА.

Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни".

Що передувало: 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Українська правда

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Гончарук Кабмін АЗС

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