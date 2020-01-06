Гончарук розповів, скільки нелегальних АЗС уже закрили
За три тижні в Україні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС.
Джерело: прем'єр Олексій Гончарук у Facebook
Дослівно: "Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та контролюючих органів уже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 — демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального.
До роботи також долучено керівництво всіх ОДА.
Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни".
Що передувало: 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.
28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.
3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.
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