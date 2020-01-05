Airbus обігнав Boeing і став найбільшим постачальником літаків

Європейська авіабудівна компанія Airbus обігнала американську Boeing за кількістю поставлених літаків і вийшла на перше місце.

Про це пише "Комерсант".

Європейська компанія вперше з 2011 року стала найбільшим виробником літаків в світі після того, як в 2019 році було поставлено 863 повітряних судна.

Цільовий показник Airbus становив 860 літаків. Поставки зросли на 7,9%, з 800 літаків в 2018 році.

У Airbus відмовилися коментувати Reuters цифри, які повинні бути перевірені до їх офіційної публікації. У період з січня по листопад Boeing поставив 345 літаків, в основному далекомагістральних.

Boeing з початку 2020 року призупинив виробництво середньомагістральних літаків Boeing 737 MAX.

Нагадаємо:

Польоти літаків Boeing-737 MАX призупинили в усьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

У березні під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

У Boeing розраховують відновити постачання 737 MAX клієнтам у четвертому кварталі цього року, однак галузеві експерти вважають, що польоти цих лайнерів не поновляться до 2020 року.

Витрати, пов'язані з виплатою різних компенсацій у результаті припинення польотів 737 MAX, скоротили виручку Boeing у другому кварталі на 5,6 млрд дол, а чистий прибуток - на 8,74 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що Boeing зарезервує майже 5 млрд дол через заборону польотів літаків 737 MAX.