Найбільший виробник паладію побачив на ринку спекулятивну бульбашку

Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.

Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.

"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.

Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.

Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.

Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.

Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.

Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.

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