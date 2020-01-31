Найбільший виробник паладію побачив на ринку спекулятивну бульбашку
Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.
Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.
"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.
Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.
Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.
Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.
Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.
Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.
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