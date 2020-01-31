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УЗ: Продаж квитків онлайн зі студентською пільгою тимчасово обмежать

П'ятниця, 31 січня 2020, 16:12
 

Через технічні роботи у реєстрах Міносвіти та науки буде тимчасово обмежено продаж квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків  з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого. У зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За 2019 рік "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.

Економічна правда

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