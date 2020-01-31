Зеленський запросив американців освоювати чорноморський шельф та будувати дороги

Президент Володимир Зеленський запрошує великий американський бізнес розбудовувати інфраструктуру України та брати участь у конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Про це він повідомив під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.



"Ми запрошуємо великий американський бізнес для розбудови інфраструктури України та участі в проєкті будівництва мостів і доріг. А також з проєктів видобутку українського природного газу та нафти.



Очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розробку ділянках чорноморського шельфу", - повідомив президент.

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Нагадаємо:

Голова Державної служби геології і надр Роман Опімах заявив, що новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на умовах розподілу продукції можуть оголосити у березні 2020 року.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря був проведений в неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

11 вересня Кабмін визнав недійсною свою постанову про запуск конкурсу по розробці шельфової ділянки "Дельфін" на умовах розділу продукції.

Економічна правда