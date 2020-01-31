Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що для швидшего пересування столицею на авто треба "зловити" зелену хвилю світлофорів - спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів.

Про це він повідомив на Facebook-сторінці.

"Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із "зеленою хвилею" руху?

Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, "впіймавши" на кожному світлофорі зелене світло.

І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину", - повідомляє мер.

Також Кличко заявляє, що рух таким чином знижує витрати пального і зменшує шкідливі викиди.

"Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%", - резюмує мер.

З повним переліком маршрутів "зеленої хвилі" можна ознайомитися за посиланням

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За підсумками 2019-го року Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

За даними рейтингу, кияни проводять у пробках в середньому 30 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 9 днів та 11 годин.