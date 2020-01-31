За паркінг замість басейну колишньому головному архітектору Києва оголосили підозру

Колишньому головному архітектору Києва Сергію Целовальнику та гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороді оголосили підозру у завданні понад 9,3 млн грн збитків киянам будівництвом паркінгу замість басейну для школи в Голосіївському районі.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, яке не вказує імен та назв; джерела "Української правди"

Дослівно: "30 січня 2020 року детективи Національного бюро спільно з СБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем")".

Деталі: У 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130. Зараз – це школа з поглибленим вивченням англійської та італійської мов імені Данте Аліґ'єрі на Великій Васильківській.

У 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації проєкту з будівництва будинка з басейном. Згідно з ухвалою Шевченківського райсуд Києва від 27.02.2019, йдеться про ТОВ "Невірос".

За умовами договору, ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році припинив будівництво за відсутністю коштів.

ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовницею: у березні 2013 року замовник ТОВ "Невірос" уклало договір із ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовниця зобов’язувалися разом завершити реалізацію проєкту.

У липні 2013 року директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. До того часу кримінальне провадження розслідувало Головне слідче управління СБУ.

Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи № 130 м. Києва.

Генеральний директор компанії-забудовниці вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.

Українська правда