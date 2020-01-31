День Brexit: Велика Британія 31 січня виходить з Євросоюзу

Велика Британія у п’ятницю виходить зі складу Європейського Союзу, ставши першою країною, яка залишає блок з моменту його заснування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода про вихід набуде чинності 31 січня опівночі за Центральноєвропейським часом. З цього часу Велика Британія, яка вступила в ЄС 1973 року, більше не буде державою-членом і вважатиметься третьою країною.

З 1 лютого розпочнеться перехідний період, необхідний для того, щоб громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні ввечері виступить зі зверненням до нації, в якій заявить про "світанок нової ери", повідомляє ВВС.

"Найголовніше сказати сьогодні ввечері - це не кінець, а початок. Це момент справжнього національного оновлення та змін", - сказав Джонсон напередодні.

Прихильники Brexit святкуватимуть сьогодні на Парламентській площі у Лондоні.

"Юніон Джек", британський прапор, у будівлі Європейської ради в Брюсселі буде спущений о 19:00 у п’ятницю, і буде перенесений до прапорів країн, що не є членами ЄС.

Європейський парламент планує розмістити один зі своїх британських прапорів у Будинку європейської історії.

Спочатку Brexit мав відбутися 31 березня 2019 року, але його неодноразово відкладали через те, що британські депутати відхиляли попередню угоду про вихід, досягнуту між ЄС та колишньою прем'єркою Терезою Мей.

Європейська правда