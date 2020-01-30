У Берліні зростання цін на оренду житла заморозили на 5 років

Палата депутатів Берліна ухвалила рішення заборонити збільшення орендної плати на житло у місті протягом п'яти років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За відповідне рішення у четвер, 30 січня, проголосували 85 зі 150 парламентарів.

При цьому закон навіть змушує за певних обставин до зниження орендної плати, якщо вона буде "занадто високою". Ухвалений документ стосуватиметься близько 1,5 мільйона квартир у місті.

Це перший подібний закон, ухвалений серед німецьких федеральних земель. Він був ухвалений коаліцією з соціал-демократів, "Лівих" та Зелених.

Закон набуде чинності вже навесні, однак частина, яка стосується необхідності зменшення орендної плати, буде запроваджена на дев'ять місяців пізніше. "Заморозка" цін на ринку оренди житла буде зафіксована на рівні 18 червня 2019 року.

Нові правила не розповсюджуватимуться на новобудови, які були введені в експлуатацію з 2014 року. Вони також не діятимуть для так званих соціальних квартир, житла організацій, які надають соціальну допомогу, та квартир у гуртожитках.

Європейська правда