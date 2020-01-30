SkyUp відкриє 30 нових рейсів у цьому році

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у 2020 році планує відкрити більше 30 нових рейсів до Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Ізраїлю, Болгарії, Грузії та Кіпру.

Про це йдеться у звіті, авіакомпанії, передає Укрінформ.

"Уже навесні-влітку географія польотів почне розширятися за рахунок більше 30 нових напрямків із Києва та регіонів — до Італії (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеція-Терме, Неаполь, Барі, Піза, Ріміні), Греції (Закіф, Корфу, Іракліон), Португалії (Лісабон), Іспанії (Барселона), Ізраїлю (Тель-Авів), Болгарії (Бургас), Грузії (Батумі, Тбілісі), Кіпру (Ларнака), - йдеться у повідомленні.

Також у 2020 році компанія планує поповнити свій авіапарк двома літаками Boeing.

Нагадуємо, з 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

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