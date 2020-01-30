У Мінекономіки відреагували на зниження облікової ставки
Четвер, 30 січня 2020, 16:50
Голова Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що зниження облікової ставки має позитивно вплинути на розвиток економіки.
Про це він написав у Facebook.
"Я вітаю пом’якшення монетарної політики Національним банком. Це має позитивно вплинути на розвиток економіки", - підкреслив він.
За прогнозами НБУ, економічне зростання з 3,3% у 2019 прискориться до 3,5% у 2020 році, а у наступні роки становитиме близько 4%.
Нагадаємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки.
Економічна правда
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