У Мінекономіки відреагували на зниження облікової ставки

Голова Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що зниження облікової ставки має позитивно вплинути на розвиток економіки.

Про це він написав у Facebook.

"Я вітаю пом’якшення монетарної політики Національним банком. Це має позитивно вплинути на розвиток економіки", - підкреслив він.

За прогнозами НБУ, економічне зростання з 3,3% у 2019 прискориться до 3,5% у 2020 році, а у наступні роки становитиме близько 4%.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки.

Економічна правда