Всі розділи
Укр / Рус

Рівень безробіття в ЄС найнижчий за 20 років — Євростат

Четвер, 30 січня 2020, 15:09
 

Рівень безробіття у 28 країнах-членах Європейського союзу у грудні 2019 року становив 6,2% і це найнижчий показник з січня 2000 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Рівень безробіття в країнах єврозони становив 7,4% і це найнижчий показник, який зафіксовано в єврозоні з травня 2008 року. У порівнянні з ситуацією роком раніше, кількість безробітних знизилася на 747 000 в ЄС та на 592 000 в єврозоні.

Серед країн ЄС найнижчий рівень безробіття у грудні 2019 року зафіксований в Чехії (2,0%), а також у Німеччині та Нідерландах (обидві 3,2%).

Найвищі показники безробіття спостерігалися в Греції (16,6% у жовтні 2019 року) та Іспанії (13,7%).

Безробіття серед молоді в ЄС зменшилось до 14,1% у грудні 2019 року, порівняно з 14,6% у грудні 2018 року, і до 15,3% у єврозоні.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС безробіття

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС збирається обмежити допуск Huawei до створення мереж 5G 29 січня 2020, 19:40
Україна і ЄС у спільній заяві наголосили на незворотності націоналізації Приватбанку 29 січня 2020, 11:59
Україна домовилися з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію — Гончарук 28 січня 2020, 20:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!