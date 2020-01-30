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Кабмін виділив 800 мільйонів на зарплати держслужбовцям-реформаторам

Четвер, 30 січня 2020, 14:51
 

Уряд виділить з держбюджету на 2020 рік 1,06 мільярда гривень на реалізацію комплексної реформи державного управління, з них 818 мільйонів підуть на зарплати держслужбовцям, задіяних у реформі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Задля оплати праці фахівців з питань реформ уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління", органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", — йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляє Мінфін, це зроблено з метою не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати.

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Економічна правда
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