Кабмін виділив 800 мільйонів на зарплати держслужбовцям-реформаторам
Уряд виділить з держбюджету на 2020 рік 1,06 мільярда гривень на реалізацію комплексної реформи державного управління, з них 818 мільйонів підуть на зарплати держслужбовцям, задіяних у реформі.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
"Задля оплати праці фахівців з питань реформ уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління", органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", — йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомляє Мінфін, це зроблено з метою не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати.
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