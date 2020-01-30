Центробанк США зберіг ставку та продовжить "заливати" ринки грошима

Федеральна резервна система США залишила без змін ключову відсоткову ставку і параметри операцій на грошовому ринку.

Про це йдеться в пресрелізі Федрезерву.

Ставка федеральних фондів залишиться в діапазоні 1,5-1,75% річних. Таке рішення одноголосно прийняли 17 членів комітету з відкритих ринків американського центробанку.

"Ринок праці залишається "міцним" і показує "впевнене" зростання числа робочих місць, в той час як інвестиції бізнесу і експорт залишаються "слабкими", – йдеться в релізі.

Знизив обороти споживчий сектор: зростання витрат населення, який в грудні Федрезерв називав "впевненим", тепер оцінюється як "помірний".

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл просигналізував про серйозний намір центробанку на боротьбу з глобальним дезінфляційним трендом, що свідчить про можливість зсуву в бік більш м'якої грошово-кредитної політики в майбутньому, передає Bloomberg.

Пауелл сказав, що має намір уникнути зниження інфляції та інфляційних очікувань – проблем, які переслідують інші країни.

В рамках нового підходу, який, як підкреслив Пауелл, все ще знаходиться в стадії обговорення, ФРС буде намагатися компенсувати минулі відхилення від мети щодо інфляції на рівні 2%. Оскільки інфляція більш-менш стійко трималася нижче цілі з моменту її введення в 2012 році, новий підхід ФРС, ймовірно, означатиме пом'якшення політики з метою прискорити зростання цін і економіки.

"Нас не влаштовує інфляція нижче 2%, особливо зараз, коли ми так просунулися в економічному зростанні", – сказав Пауелл.

Американський фондовий ринок, який встановив в січні нові історичні максимуми, далекий від екстремальних значень, заявив Пауелл.

"Хоча оцінки акцій, за його словами, "дещо завищені", вони далекі від небезпечних рівнів", – сказав він.

У цих умовах ФРС продовжить операції з викупу короткострокових казначейських векселів, закачуючи в систему по 60 млрд доларів в місяць. Ці операції триватимуть як мінімум до кінця другого кварталу.

Триватимуть і операції репо, що забезпечують банківську систему кредитами під заставу цінних паперів. До квітня ФРС буде проводити репо овернайт, ліміт яких становить 120 млрд доларів.

"Є деякі ознаки того, що світове економічне зростання, можливо, стабілізується після зниження в середині 2018 року. Проте, зберігаються невизначеності щодо перспектив, включаючи і ті, які пов'язані з новим коронавірусом. В цілому, враховуючи грошово-кредитну і фінансову кон'юнктуру, ми очікуємо збереження помірного економічного зростання", – зазначив Пауелл.

В цілому з вересня Федрезерв прокредитував банки на 186 млрд доларів і ще 210 млрд залив в ринок через пряму грошову емісію, викуповуючи боргові зобов'язання уряду.

Баланс ФРС за чотири місяці зріс на 408 млрд доларів і досяг піку 15 січня – 4,175 трлн дол.

Після аналізу ситуації на грошовому ринку, де у вересні ставки злітали до 10% річних, ФРС дійшла висновку, що банкам потрібен "більший обсяг резервів, ніж вважалося раніше", заявив Пауелл, коментуючи повернення регулятора на ринок репо вперше з 2008 року.

Наступне засідання ФРС США відбудеться 18 березня 2020 року і буде супроводжуватися оновленими макроекономічними прогнозами.

Економічна правда