Всі розділи
Укр / Рус

США ввели санкції проти російської компанії, чиї поїзди їздять до Криму

Четвер, 30 січня 2020, 10:20
 

США включили до санкційного переліку сімох "посадовців" анексованого Росією Криму та компанію, що забезпечує залізничне сполучення між агресором та окупованим півостровом.

Джерело: Міністерство фінансів США, Голос Америки

Деталі: Санкції ввели проти 7 представників окупаційної адміністрації Криму – так званих "прем’ер-міністра", "голови законодавчих зборів", "членкині Ради Федерації РФ від Севастополя", "виконувача обов’язків очільника Севастополя" та трьох членів "Севастопольського виборчкому".

Під санкціями також опинився Олександр Ганов та його компанія "Гранд Сервіс Експрес", яка забезпечує залізничне сполучення Криму з Росією.

Власність зазначених осіб та організацій, якщо вона знаходиться у США або під контролем американських громадян, передадуть в Управління з контролю за іноземними активами.

Пряма мова міністра фінансів США Стівена Мнучина: "Скоординовані США, ЄС та Канадою, (санкції - ред.) обмежують можливості цих незаконних посадовців провадити міжнародний бізнес і підкреслює міць трансатлантичного союзу у протидії тривалій російській агресії".

Читайте такожАмериканський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

санкції США Крим РФ залізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава МЗС Австрії розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2" 13 січня 2020, 10:30
США розкрили деталі нових посилених санкцій проти Ірану 11 січня 2020, 09:37
США розкрили деталі нових посилених економічних санкцій проти Ірану 10 січня 2020, 20:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!