Фіскали заявили про ліквідацію 10 нелегальних АЗС на Одещині і Чернігівщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській та Чернігівській областях припинили діяльність 10 нелегальних АЗС.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначається, що в Одеській області ліквідували 5 незаконних АЗС.

"У ході проведення операції "Акциз" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено, що на території області проводиться незаконне зберігання, транспортування та реалізація дизельного пального, бензину та скрапленого газу.

Вказану діяльність здійснювали через п’ять АЗС, які працювали без отримання необхідних дозвільних документів. При цьому на вказаних АЗС не використовувалися реєстратори розрахункових операцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення операції вилучили 18 тонн пального.

Також припинено незаконну діяльність 5 АЗК у Чернігівській області.

"Із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 44,4 тис літрів пального та обладнання для його зберігання і реалізації. Загальна вартість вилучених ТМЦ перевищує 2 млн грн", - повідомили у ДФС.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

Економічна правда