Кабмін схвалив план боротьби з незаконним виробництвом сигарет
Кабмін на засіданні 29 січня затвердив план реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що документ сприятиме ліквідації усіх форм незаконного виробництва та обігу виробів із тютюну.
"Основна мета реалізації Стратегії – скорочення умов для існування тіньової економіки та корупції, і, як результат, – покращення інвестиційного іміджу України", - йдеться у повідомленні.
"План заходів передбачає проведення на державному рівні системних досліджень у цій сфері, зокрема в частині нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів", - додали у Кабміні.
Повідомляється, що для боротьби з незаконним виробництвом та обігом сигарет Кабмін планує напрацьовувати та передавати до ВР законопроєкти, а також активізувати міжнародне співробітництво.
Економічна правда
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