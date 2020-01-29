Кабмін схвалив план боротьби з незаконним виробництвом сигарет

Кабмін на засіданні 29 січня затвердив план реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що документ сприятиме ліквідації усіх форм незаконного виробництва та обігу виробів із тютюну.

"Основна мета реалізації Стратегії – скорочення умов для існування тіньової економіки та корупції, і, як результат, – покращення інвестиційного іміджу України", - йдеться у повідомленні.

"План заходів передбачає проведення на державному рівні системних досліджень у цій сфері, зокрема в частині нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів", - додали у Кабміні.

Повідомляється, що для боротьби з незаконним виробництвом та обігом сигарет Кабмін планує напрацьовувати та передавати до ВР законопроєкти, а також активізувати міжнародне співробітництво.

Економічна правда