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Кабмін схвалив план боротьби з незаконним виробництвом сигарет

Середа, 29 січня 2020, 18:15
 

Кабмін на засіданні 29 січня затвердив план реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що документ сприятиме ліквідації усіх форм незаконного виробництва та обігу виробів із тютюну.

"Основна мета реалізації Стратегії – скорочення умов для існування тіньової економіки та корупції, і, як результат, – покращення інвестиційного іміджу України", - йдеться у повідомленні.

"План заходів передбачає проведення на державному рівні системних досліджень у цій сфері, зокрема в частині нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів", - додали у Кабміні.

Повідомляється, що для боротьби з незаконним виробництвом та обігом сигарет Кабмін планує напрацьовувати та передавати до ВР законопроєкти, а також активізувати міжнародне співробітництво.

Економічна правда

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Кабмін тютюн

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