Чеські IT-шники безкоштовно розробили сервіс, на який екс-міністр транспорту хотів витратити 16 мільйонів євро

Чеські програмісти, під час хакатону, розробили онлайн-системи продажу платних дозволів на користування міжміськими трасами в Чехії, на яку екс-міністр транспорту Чехії Владімір Кремлік хотів витратити 16 мільйонів євро.

Про це повідомляє Хмарочос.

Міністр транспорту Чехії Владімір Кремлік був звільнений з посади 20 січня 2020 року за завищення тендерної вартості на експлуатацію нової онлайн-системи продажу автомобільних віньєток – платних дозволів на користування трасами в Чехії.

Radio CZ повідомляє, що міністр транспорту хотів укласти контракт на 400 млн крон (близько 17,5 млн долларів США або 16 млн євро) з компанією Asseco Central Europe. Але прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що контракт був погано організований, і що він особисто його не узгоджував.

За ситуацією слідкував Томаш Вондрачек, власник IT-компанії Actum Digital. Невдовзі після звільнення міністра він записав онлайн-звернення де закликав IT-спеціалістів приєднатися до його ініціативи зі створення онлайн-сервісу самотужки.

На заклик відгукнулося більше 300 програмістів, з яких обрали 60 фахівців, що реалізували цей сервіс в рамках дводенного хакатону 25-26 січня. У понеділок 27 січня сайт запрацював у тестовому режимі.

У інтерв’ю Радіо.Свобода Вондрачек розповідає, що вартість державного замовлення було марнотратством. І що в Чехії не вперше держзамовлення в IT сфері перетворюються в мегаломанські та необгрунтовано дорогі проекти. За його словами, 400 млн крон за створення такого сайту – абсолютно нереальна ціна.