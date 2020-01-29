У НБУ розповіли, скільки гривневих банкнот і монет припадає на одного українця

На одного українця на початок 2020 року припадає 70 гривневих банкнот, та 182 монети.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.

Зазначається, що станом на 1 січня 2020 року у готівковому обігу країни перебувало 425 млрд грн готівки, у тому числі монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук).

"Це на 6,2% більше, ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року)", - йдеться у повідомленні.

"Збільшення обсягів готівки в обігу впродовж 2019 року зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку.

Проте попит на готівку стримувався подальшим розвитком безготівкових платежів. Завдяки цьому середній рівень готівки в економіці знизився з 9,5% у 2018 році до 8,9% у 2019 році (за оперативними оцінками НБУ)", - розповіли у Нацбанку.