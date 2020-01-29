У НБУ розповіли, скільки гривневих банкнот і монет припадає на одного українця
На одного українця на початок 2020 року припадає 70 гривневих банкнот, та 182 монети.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.
Зазначається, що станом на 1 січня 2020 року у готівковому обігу країни перебувало 425 млрд грн готівки, у тому числі монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук).
"Це на 6,2% більше, ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року)", - йдеться у повідомленні.
"Збільшення обсягів готівки в обігу впродовж 2019 року зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку.
Проте попит на готівку стримувався подальшим розвитком безготівкових платежів. Завдяки цьому середній рівень готівки в економіці знизився з 9,5% у 2018 році до 8,9% у 2019 році (за оперативними оцінками НБУ)", - розповіли у Нацбанку.
Середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41% (внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок та припинення видач монет номіналом 25 копійок з 1 жовтня 2019 року).
Підкреслюється, що найбільше у готівковому обігу банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (23,4% та 28,9% відповідно).
Водночас у готівковому обігу країни вже перебуває майже 4 млн штук (0,13%) банкнот найвищого номіналу 1 000 гривень, що були введені в обіг з 25 жовтня 2019 року.
Економічна правда
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