Toyota зупиняє виробництво в Китаї через коронавирус

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. оголосив про припинення операцій в Китаї до 9 лютого, приєднавшись до інших міжнародних компаній, які скорочують діяльність в КНР через спалах епідемії пневмонії в цій країні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням різних факторів, в тому числі, рекомендацій місцевих органів влади, а також ситуації з запасами автокомпонентів на 29 січня, ми прийняли рішення призупинити роботу наших підприємств в Китаї до 9 лютого", - заявив прес-секретар компанії Маки Ніімі.

"Ми будемо стежити за ситуацією і приймати подальші рішення щодо наших операцій з 10 лютого", - цитує Ніімі агентство Bloomberg.

Відповідаючи на питання про те, чи вплине ця ситуація на ланцюжок поставок Toyota, Ніімі заявив, що оцінити ситуацію поки важко, оскільки "в автомобільному секторі існує велика мережа поставок і у виробництві автомобілів використовується широке коло компонентів".

В даний час, за його словами, співробітників Toyota в Ухані немає.

Нагадаємо:

Спалах пневмонії в китайському місті Ухань (провінція Хубей) почалася в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.

За останніми даними, в КНР ним заразилися понад 6 тис. осіб, понад 130 людей загинули.

Крім того, випадки захворювання зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, Австралія, Сінгапур, Японія, США, Малайзія, Німеччина, Франція і ОАЕ.

Раніше Toyota ввела обмеження на відвідування її співробітниками провінції Хубей відповідно до рекомендацій японського МЗС.