Медобладнання вартістю в десятки мільйонів ще рік не зможуть запустити у Націнституті хірургії 

У Націнституті хірургії та трансплантології планують ввести в експлуатацію діагностичне обладнання вартістю 36,79 млн грн до кінця 2020 року - це майно придбали ще за держпрограмами охорони здоров'я протягом 2011-2013 років.

Про це йдеться у відповіді Нацакадемії медичних наук, якій підпорядковується Інститут, на запит експертної організації StateWatch.

Причиною затримки встановлення дороговартісного обладнання в академії назвали реконструкцію приміщень, куди має бути встановлена техніка. Ремонтні роботи триватимуть до грудня цього року.

Водночас Академія перерахувала все обладнання, закуплене 7-9 років тому, яке вже встановлено в інших Інститутах.

На кінець грудня 2019 року введено в експлуатацію дев’ять одиниць медичного обладнання на загальну суму 125 мільйонів гривень в Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, а також одна одиниця медичного обладнання на загальну суму 31 мільйон гривень в Інституті ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України.

Нагадаємо, у 2018 році повідомлялося, що на балансі інститутів Академії медичних наук числиться не встановлене медичне обладнання вартістю 192,9 мільйонів гривень, придбане протягом 2011-2013 років.

За інформацією Академії та Державної аудиторської служби, причиною простою обладнання стала нестача бюджетних коштів, порушена кримінальна справа та відсутність необхідних дозволів на запуск.

Більш детально читайте: Медичні інститути понад 5 років тримали на складах обладнання на сотні мільйонів гривень.

Економічна правда