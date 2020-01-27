"Укргазвидобування" за рік виплатила 23 мільярди рентних платежів
До зведеного бюджету країни від компанії групи "Нафтогаз" - "Укргазвидобування" - надійде близько 23,26 мільярдів гривень.
Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"За право користуватись надрами група сплачує ренту. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів від підприємства групи Нафтогаз – Укргазвидобування", - написав він.
За його словами, частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. Зокрема, упродовж 2019 року до місцевих бюджетів направили 1,16 млрд грн.
"На що витрачати кошти – кожна громада вирішує на власний розсуд. На місцях видніше, що робити в першу чергу", - додав Коболєв.
Економічна правда
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