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"Укргазвидобування" за рік виплатила 23 мільярди рентних платежів

Понеділок, 27 січня 2020, 18:43
 

До зведеного бюджету країни від компанії групи "Нафтогаз" - "Укргазвидобування" - надійде близько 23,26 мільярдів гривень.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"За право користуватись надрами група сплачує ренту. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів від підприємства групи Нафтогаз – Укргазвидобування", - написав він.

 

За його словами, частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. Зокрема, упродовж 2019 року до місцевих бюджетів направили 1,16 млрд грн.

"На що витрачати кошти – кожна громада вирішує на власний розсуд. На місцях видніше, що робити в першу чергу", - додав Коболєв.

Економічна правда

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Укргазвидобування Коболєв

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