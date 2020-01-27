Всі розділи
Укр / Рус

Золото і срібло подорожчали на тлі побоювань щодо коронавірусу

Понеділок, 27 січня 2020, 18:07
 

На тлі побоювань щодо поширення нового коронавірусу золото подорожчало до максимальної за понад 6 років позначки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на MarketWatch.

"Побоювання щодо коронавірусу знизили апетит інвесторів до вкладення в ризиковані активи, такі як акції, але викликали попит на активи "тихої гавані", зокрема золото", - пише MarketWatch.

Зазначається, що котирування контрактів на золото з постачанням у лютому під час торгів у понеділок становили 1582,2 доларів за унцію - це максимальний показник із 2013 року.

Водночас срібло з постачанням у березні подорожчало на 0,5% - до 18,2 доларів за унцію.

Нагадуємо:

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії.

Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

золото срібло

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Золото дорожчає через посилення конфлікту між США та Іраном 8 січня 2020, 10:50
Ціна на золото сягнула максимуму за останні 6 років 6 січня 2020, 11:58
Золото і платина різко подорожчали після вбивства іранського генерала 3 січня 2020, 13:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!