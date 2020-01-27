Золото і срібло подорожчали на тлі побоювань щодо коронавірусу
На тлі побоювань щодо поширення нового коронавірусу золото подорожчало до максимальної за понад 6 років позначки.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на MarketWatch.
"Побоювання щодо коронавірусу знизили апетит інвесторів до вкладення в ризиковані активи, такі як акції, але викликали попит на активи "тихої гавані", зокрема золото", - пише MarketWatch.
Зазначається, що котирування контрактів на золото з постачанням у лютому під час торгів у понеділок становили 1582,2 доларів за унцію - це максимальний показник із 2013 року.
Водночас срібло з постачанням у березні подорожчало на 0,5% - до 18,2 доларів за унцію.
Нагадуємо:
Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії.
Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.
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