Золото і срібло подорожчали на тлі побоювань щодо коронавірусу

На тлі побоювань щодо поширення нового коронавірусу золото подорожчало до максимальної за понад 6 років позначки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на MarketWatch.

"Побоювання щодо коронавірусу знизили апетит інвесторів до вкладення в ризиковані активи, такі як акції, але викликали попит на активи "тихої гавані", зокрема золото", - пише MarketWatch.



Зазначається, що котирування контрактів на золото з постачанням у лютому під час торгів у понеділок становили 1582,2 доларів за унцію - це максимальний показник із 2013 року.

Водночас срібло з постачанням у березні подорожчало на 0,5% - до 18,2 доларів за унцію.

Нагадуємо:

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії.

Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.

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