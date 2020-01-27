Власник Rozetka отримав дозвіл надавати платіжні послуги
Нацбанк зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ "УАПРОМ".
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що ТОВ "УАПРОМ" надаватиме послуги з технологічного супроводу переказу коштів з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг), обслуговуватиме операції з електронними грошима та надаватиме супутні послуги інформаційного і технологічного характеру.
Компанія стала тридцятим зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати відповідні послуги в України.
За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ "УАПРОМ" є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) та його дружина Ірина Чечоткіна (50%) через кіпрську компанію Temania Enterprises Limited), яка володіє ТОВ "Розетка УА".
Економічна правда
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