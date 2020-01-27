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Власник Rozetka отримав дозвіл надавати платіжні послуги

Понеділок, 27 січня 2020, 16:38
 

Нацбанк зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ "УАПРОМ".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що ТОВ "УАПРОМ" надаватиме послуги з технологічного супроводу переказу коштів з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг), обслуговуватиме операції з електронними грошима та надаватиме супутні послуги інформаційного і технологічного характеру.

Компанія стала тридцятим зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати відповідні послуги в України.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ "УАПРОМ" є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) та його дружина Ірина Чечоткіна (50%) через кіпрську компанію Temania Enterprises Limited), яка володіє ТОВ "Розетка УА".

Економічна правда

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