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Коронавірус не поширюється через посилки – Укрпошта

Понеділок, 27 січня 2020, 16:20
 

Компанія "Укрпошта" запевняє, що немає жодних доказів про ризик поширення коронавірусу через посилки і закликає не поширювати неправдиву інформацію.

Джерело: пресслужба Укрпошти

Дослівно: "Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано".

Деталі: Відзначається, що Укрпошта стежить за ситуацією щодо коронавірус і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я та своїми партнерами у Китаї.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі.

Тож у компанії закликати довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

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Передісторія:

У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.

Станом на 27 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися майже 3 тисячі осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 80 осіб.

В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.

Українська правда

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