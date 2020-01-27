У Мінінфраструктури розповіли, коли пройде аудит безпеки доріг

Запуск аудиту міжнародних доріг запланований на 2021 рік, національних - на 2022 рік.

Про це йдеться у презентації планів роботи Укравтодору "Дороги UA 2020", яку 27 січня презентував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначається, що аудит безпеки доріг передбачає проектування безпечних доріг та попередження місць концентрації ДТП, впровадження стандартів безпеки доріг та зменшення соціальних і матеріальних втрат від ДТП.

На 2020 рік запланована підготовка аудиту безпеки доріг, на 2021 - старт аудиту для міжнародних доріг, на 2022 - для національних доріг.

Нагадуємо:

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.

Також він заявив, що пріоритети щодо будівництва доріг місцевого значення ще визначаються, дороги будуть будувати там, де будуть найважливіші об'єкти соціальної інфраструктури.

Економічна правда