З початку сезону відбору Україна використала 21% запасів газу
У підземних сховищах України станом на 25 січня знаходилось 17,24 мільярдів кубометрів газу - запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 млрд кубомертів з початку сезону відбору газу.
Про це свідчать оперативні дані Оператора ГТСУ.
Зазначається, що наявні запаси газу на 48%, або на 5,6 млрд кубометрів перевищують запаси на аналогічну дату 2019 року (11,64 млрд кубометрів).
Минулий сезон відбору газу Україна завершила 4 квітня 2019 року з запасами 8,74 млрд кубометрів.
Нагадаємо:
30 жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Цей газ почали використовувати на час опалювального сезону. Його обсяги 30 жовтня становили 21,74 млрд кубомертів.
Економічна правда
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