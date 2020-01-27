З початку сезону відбору Україна використала 21% запасів газу

У підземних сховищах України станом на 25 січня знаходилось 17,24 мільярдів кубометрів газу - запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 млрд кубомертів з початку сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані Оператора ГТСУ.

Зазначається, що наявні запаси газу на 48%, або на 5,6 млрд кубометрів перевищують запаси на аналогічну дату 2019 року (11,64 млрд кубометрів).