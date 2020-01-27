Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч передзамовлень

Перший автомобіль Volvo Cars з батарейним живленням XC40 Recharge P8, отримав кілька тисяч гарантованих замовлень у всьому світі, незважаючи на те, що його серійне виробництво почнеться не раніше другої половини 2020 року.

Про це повідомляє enkorr.ua з посиланням на повідомлення автовиробника.

Очікується, що повнопривідний компактний кросовер надійде в автосалони США і Канади у другій половині 2021 року.

Представник Volvo відмовився повідомити, скільки саме замовлень на продаж прийшло від американських клієнтів і не став розбивати замовлення по країнам.

EV є модифікованою версією популярного компактного кросовера Volvo XC40.

XC40 Recharge P8 спроектований на компактній модульної платформі (CMA) і оснащений 408-сильним електромотором, який живиться від батареї ємністю 75 кіловат*год.

Електрична версія XC40 може розганятися від 0 до 60 миль/год за 4,7 секунди. Запас ходу на одній зарядці, за оцінками виробника, складе "більше ніж 200 миль" (понад 320 км) за методологією EPA.

XC40 Recharge P8 є електромобілем із серії "зелених" моделей від Volvo, яка хоче, щоб 2025 року на транспортні засоби на батарейках припадала половина світових продажів компанії.

Протягом наступних п'яти років компанія буде щороку запускати повністю електричний автомобіль, говориться в заяві прес-служби Volvo.

Нагадуємо, у жовтні шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.

Ціни на моделі в США будуть починатися з 50 тис доларів (враховуючи податкові стимули при купівлі електрокара).