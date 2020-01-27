Криклій про звільнення Кравцова: Якби це було моє особисте рішення, я б уже підписав заяву

Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови компанії Євгена Кравцова протягом декількох тижнів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в кулуарах форуму "Дороги UA 2020", передає Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова - ред.) буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує вирішення наглядової ради", - зазначив він.

За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.

"Якби це було моє особисте рішення, то я би вже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", - заявив Криклій.

Він також підкреслив, що українська залізнична компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.

"Тому ми найближчим часом будемо міняти керівництво "Укрзалізниці", - заявив міністр, зазначивши, що крім питання звільнення Кравцова в компанії є й інші проблеми.

У той же час Криклій повідомив, що йому поки невідомо про бажаючих зайняти місце глави УЗ.

"Кандидати на цю посаду поки невідомі", - зазначив він.

Нагадуємо:

30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Пізніше стало відомо, що Кравцов писав заяву не про звільнення з "Укрзалізниці", а про переведення його на заступника міністра інфраструктури, цю заяву ще не розглянуто.

До цього, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова до 2020 року.

3 грудня у допису в Facebook Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

Міністр інфраструктури Криклій коментуючи цю заяву, зробив висновок, що Кравцов "хоче воювати на білому коні один проти всіх"

Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.