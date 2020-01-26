США хочуть укласти торговельну угоду з Британією до кінця 2020 року

Сполучені Штати до кінця року хочуть домовитись з Великою Британією про нову торгівельну угоду після Brexit.

Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Мнучин вважає, що Британія може одночасно вести переговори про торгові угоди зі США та ЄС. "Я досить оптимістичний", - сказав він у Лондоні.

Після Brexit Британія зможе вести переговори та підписувати нові торгові угоди з країнами, які не мають існуючих угод з ЄС - як, наприклад, США.

Одночасно Британія також веде переговори про угоду про вільну торгівлю з ЄС, щоб гарантувати, що британські товари не підпадатимуть під дію тарифів та інших торговельних бар'єрів після закінчення перехідного періоду.

Мнучин сказав, що США "готові виділити багато ресурсів" на забезпечення торговельної угоди з Британією цього року.

"Ми говорили, що наша мета - ваша мета - намагатись досягти обидві ці торгові угоди цього року. І я думаю, що з позиції США ми готові виділити багато ресурсів. У Британії та США є дуже схожі економіки з великою орієнтацією на послуги, і я думаю, це будуть дуже важливі відносини", - сказав він.