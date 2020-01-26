SkyUp повідомив про нові рейси на острови Греції
Авіаперевізник SkyUp Airlines оголосив про відкриття нових рейсів з рядаобластних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.
Джерело: повідомлення авіаперевізника на сайті компанії
Деталі: Зокрема, рейси на Крит плануються з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу на Закінф - лише з Києва.
Очікується, що перші перельоти з Києва до Криту відбудуться наприкінці квітня - у суботу та неділю, за місяць - в режимі 5 разів на тиждень.
Рейси зі Львова плануються з 2 травня, із Запоріжжя - з 3 травня один раз на тиждень, з 28 травня - двіді на тиждень, з Одеси - з 19 травня по вівторках, з Харкова - з 2 травня один раз на тиждень, з 27 травня - двічі.
Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф - з 31 травня.
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