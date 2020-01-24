Один з найбільших дронів Falco Xplorer здійснив демонстраційний політ

Італійська компанія Leonardo провела перші демонстраційні випробування дистанційно керованого дрона Falco Xplorer з розмахом крил 18,8 м.

Про це повідомляє ITC.

Дрон піднявшись в повітря над Сицилією, годину літав над водами Середземного моря неподалік від комуни Трапані.

Повідомляється, що пристрій, оснащений стандартним авіаційним двигуном, може перебувати в повітрі понад 24 годин без посадки на висоті до 9 км і має вантажопідйомність 250 кг.

Апарат розробляється для застосування як в цивільних, так і у військових цілях.Його пропонується використовувати для екологічних спостережень і сільськогосподарського моніторингу.

Також Falco Xplorer можна задіяти для патрулювання і розвідки.Управління дроном здійснюється через супутник зі спеціальною наземної станції.

Завдання оператора - вказувати пристрою маршрут польоту і при необхідності коректувати його, а також відстежувати і аналізувати дані, які передаються його корисним навантаженням.

Окремо підкреслюється, що так як розробка не призначена для того, щоб нести на собі озброєння, вона не підпадає під дію Правил міжнародної торгівлі зброєю (ITAR), тобто її можна експортувати в будь-які країни світу.

Наразі Falco Xplorer проходить серію випробувальних польотів як для перевірки систем самого апарату, так і в рамках процедури сертифікації рішення за стандартами НАТО.