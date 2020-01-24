Всі розділи
Укр / Рус

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

П'ятниця, 24 січня 2020, 18:22
 

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn офіційно заявив про домовленість про співробітництво з Україною, але зазначив, що питання операційного управління Укрзалізницею ще обговорюється.

Про це німецький концерн повідомив на своєму сайті.

"Україна домовилась про співробітництво з Deutsche Bahn", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що DB Engineering&Consulting  "консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці з питань підприємницької та технічної діяльності".

"22 січня 2020 року відповідну угоду підписали у Давосі. Подальші деталі, що стосуються співпраці, зокрема залучення до питань операційного менеджменту, наразі обговорюються", - заявили у компанії.

Також повідомляється, що на початку лютого 2020 року член правління DB, відповідальний за питання інфраструктури, Рональд Пофалла та представники Кабміну України підпишуть у Києві меморандум про стратегічне партнерство, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці.

Нагадаємо:

Радник прем'єра Олексія Гончарука Юрій Голик заявив, що після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" між Мінінфраструктури та Deutsche Bahn сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Радник Гончарука про меморандум з Deutsche Bahn: Переговори продовжуються, "зради" немає 24 січня 2020, 13:21
Гончарук розповів, що насправді означає меморандум з Deutsche Bahn 24 січня 2020, 10:45
Давос-2020: що обговорювали наймогутніші люди світу і чим здивувала Україна 24 січня 2020, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!