У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею
Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn офіційно заявив про домовленість про співробітництво з Україною, але зазначив, що питання операційного управління Укрзалізницею ще обговорюється.
Про це німецький концерн повідомив на своєму сайті.
"Україна домовилась про співробітництво з Deutsche Bahn", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що DB Engineering&Consulting "консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці з питань підприємницької та технічної діяльності".
"22 січня 2020 року відповідну угоду підписали у Давосі. Подальші деталі, що стосуються співпраці, зокрема залучення до питань операційного менеджменту, наразі обговорюються", - заявили у компанії.
Також повідомляється, що на початку лютого 2020 року член правління DB, відповідальний за питання інфраструктури, Рональд Пофалла та представники Кабміну України підпишуть у Києві меморандум про стратегічне партнерство, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці.
Нагадаємо:
Радник прем'єра Олексія Гончарука Юрій Голик заявив, що після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" між Мінінфраструктури та Deutsche Bahn сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.
Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
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Економічна правда
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