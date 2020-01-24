Населення та бізнес стали частіше брати кредити — опитування НБУ

Українські банки констатують зростання попиту на кредити населення та бізнесу і прогнозують збереження цієї тенденції у І кварталі 2020 року.

Про це свідчить опитування Нацбанку за IV квартал 2019 року.

У жовтні – грудні банки констатували зростання попиту бізнесу на кредити. Переважно це кредити МСП, короткострокові позики, гривневі кредити. Фінустанови стверджують, що ключовою причиною зростання попиту на кредити стало зниження відсоткових ставок.

Банки також збільшили рівень схвалення кредитних заявок МСП через зниження відсоткових ставок та зміну строковості кредитів.

Зростав у IV кварталі і попит населення на споживчі кредити. За спостереженнями банків, цьому сприяли зниження відсоткових ставок та поліпшення споживчих настроїв.

Конкуренція за позичальників стимулювала банки пом’якшувати стандарти споживчого кредитування у минулому кварталі.

У січні – березні банки прогнозують подальше збільшення портфелів кредитів населенню та бізнесу, а також приплив депозитів з обох сегментів.

Для ринку іпотечного кредитування переважна більшість опитаних банків не очікують змін у попиті з боку населення, хоча великі банки окремо зазначили, що розвиток ринку нерухомості та споживацька впевненість можуть несуттєво його збільшити.

Банки також очікують пом’якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу, гривневих кредитів, а також короткострокових позик.

Нагадуємо:

За підсумками 4 кварталу 2019 року банки знизили ставки для споживчих кредитів та кредитів на купівлю авто, водночас іпотека подорожчала.

21 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.