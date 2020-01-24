Оператор ГТС: Україна почала віртуальний імпорт газу з Польщі

"Уже почалося постачання газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через газовимірювальну станцію Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з Росії до Польщі обсягом 9 мільйонів кубометрів на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 мільйони кубометрів, то фактично через Україну транспортується лише 7 мільйонів кубометрів", - написав Макогон.

Він пояснив, що раніше робити віртуальний імпорт газу Україна не могла тому, що за старими контрактами на транзит фактичний контроль за роботою станцій на західному кордоні України належав "Газпрому".

Макогон додав, що документально імпорт газу з Польщі в Україну включає в себе імпорт американського скрапленого газу. Але фактично американський газ до України не потрапляє, адже його заміщує російський, який насправді буде споживатися.

"Очікуємо, що найближчим часом віртуальний реверс відкриється і в Словаччині та Угорщині. Оператори цих країни працюють над цим завданням. З нашого боку все вже готове", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу шляхом фізичних поставок, а ще 3,2 млрд кубометрів може забезпечити віртуальний реверс.

Економічна правда