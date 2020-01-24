Бізнес пропонує залишити можливість контрактної форми оподаткування для ІТ

Бізнес-середовище проаналізувало пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо оподаткування для ІТ сфери, і запропонувало внести зміни в розрахунки та залишити контрактну форму оплати праці.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"В ініціативі Мінцифри головним мотивом є переведення всіх співробітників на трудові відносини.

При цьому, ПДФО для співробітників скасовується, вводиться податок з виручки (3-7%, з поступовим підвищенням впродовж 5 років). Водночас, військовий збір становитиме 1,5%, ЄСВ - 22% та сплачуватиметься з двох МЗП, а не однієї як є наразі. Всі податки сплачуватиме компанія, тобто виконуватиме роль податкового агента для своїх працівників", - зазначається у повідомленні.

Натомість, ІТ комітет Європейської Бізнес Асоціації, пропонує за робоче рішенням взяти запропоновану раніше ідею з 5 групою ФОП.

"Робочим рішенням може бути взята за основу пропонована раніше ідея з 5 групою ФОП (5% єдиний податок + 1% збільшення щорічно до загальних 10%, 1,5% військовий збір, 22% ЄСВ з мінімальної заробітної плати) з доданням до неї ініціативи Мінцифри, яка стосуватиметься саме штатних працівників.

З одного боку, дане рішення може допомогти отримувати більше податкових надходжень до державного бюджету.

З іншого боку, бізнес-модель з використанням контрактної форми оплати праці між ФОП та Юридичними особами залишиться, що надасть можливість індустрії й надалі розвиватись", - повідомляє прес-служба.

"Особливістю роботи креативних індустрій є проєктна зайнятість працівників та контрактні відносини, "гнучкі" ролі у процесі створення продукту, виконання роботи в рамках певного проєкту контракторами та можлива залученість контрактора до кількох проєктів одночасно.

Тож важливо зберегти такі можливості для індустрії, аби її зростання продовжилось", - прокоментувала менеджер ІТ комітету Європейської Бізнес Асоціації, Ольга Куничак.

Також ЄБА звертає увагу на проєкт закону "Про працю", який на їх думку мав би стати основоположним законодавчим актом в питаннях врегулювання проблеми працевлаштування на контрактній основі, в тому числі, ІТ-спеціалістів.

"Чіткого механізму, який би зміг повністю замінити контрактну форму співпраці ФОП-ів та юридичних осіб, завдяки якому ІТ індустрія й стала досить розвинена в Україні – наразі законопроект "Про працю" не передбачає.

Натомість встановлюються жорсткі критерії, які лише підсилюють ризик перекваліфікації контрактних відносин у трудові", - резюмують у Асоціації.

Нагадуємо:

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що треба розрізняти самозайнятих ФОПів та тих, що працюють як наймані працівники у IT-компаніях, і заявила, що для виходу IT-бізнесу з тіні треба зменшувати податки.

За опитуванням IT-спеціалісти не хочуть платити більші податки через високий рівень корупції, через їх розмір, та через власне небажання.