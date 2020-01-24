Передача недобудованих об’єктів "Укрбуду" проходить за графіком — "Київміськбуд"

Передача об’єктів компанії "Укрбуд" в управління "Київміськбуду" проходить за наміченим графіком, триває інвентаризація та обрахунки.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У "Київміськбуду" заявили, що вже підрахували недоплати і знають, які кошти отримають від продажу активів.

"Проведена інвентаризація всіх залишків, всіх недоплат. Як по житловим, так і по нежитловим, і по паркінгам. Є повний акт звірки між ФФБ і "Укрбуд". На сьогоднішній день ми знаємо кількість коштів, яку зможемо отримати від продажу усіх активів, які лишилися непроданими", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у компанії заявили, що хочуть звести баланс і розроблять акт незакінчених робіт.

"На даному етапі проводиться технічна інвентаризація кожного об’єкта. Виконується дефектний акт незакінчених робіт. Він дасть можливість зрозуміти, скільки грошей потрібно витратити на кожен об’єкт і в загальному, щоб закінчити проекти, які продавалися "Укрбудом" (розпочаті і не розпочаті будівництвом). Ми хочемо звести баланс", - повідомляє прес-служба.

Окрім цього компанія працює над зняттям арештів з ділянок, звільненням від сплати пайових внесків об’єктів "Укрбуду" та веде перемовини з Державною іпотечною службою, щодо виділення коштів на завершення будівництва.

"Київміськбуд" також підготував 5 актів прийому-передачі, які вже знаходяться в процесі підписання між замовниками та підприємствами "Укрбуду".

Окремо компанія звернулась до своїх інвесторів і підкреслила, що будівництво об’єктів холдингової компанії і добудова проектів "Укрбуду" є абсолютно різними, паралельними і такими, що не впливають один на одного, процесами

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Як раніше заявляли експерти. для завершення робіт з добудови житлового довгобуду необхідно від 3 до 5 мільйонів доларів інвестицій.

Половина житлових комплексів "Укрбуд девелопмент" є збитковими, але загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

"Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Міністерство розвитку громад та територій розробляє законопроєкт "Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва", який покладе на місцеві громади технічний контроль та фінансування добудов проблемних об’єктів.

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда