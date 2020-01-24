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Кабмін затвердив фінплан "Украероруху" на 2020 рік

П'ятниця, 24 січня 2020, 13:38
 

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю затвердив фінансовий план "Украероруху" на 2020 рік - для модернізації і оновлення аеронавігаційної системи України передбачається залучити довгострокові кредити у розмірі 344,7 млн грн.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

За його словами, це дозволить йому продовжити розвиток української аеронавігаційної системи та провадити господарську діяльність відповідно до планових фінансово-економічних показників.

"Для підтримки високого рівня безпеки польотів цьогоріч підприємство планує залучити капітальних інвестицій на суму 919,2 млн грн.

Плановий показник кількості польотів на 2020-й рік на 11% перевищує плановий показник 2019-го року. Крім того, підприємство планує отримати чистого прибутку на суму 148 млн грн", - заявив голова уряду.

Він додав, що до держбюджету і цільових фондів передбачається сплатити понад 1,2 млрд грн.

Економічна правда

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Украерорух Гончарук

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