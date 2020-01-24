Гончарук обіцяє компенсувати заробітні плати у разі затримок виплат
П'ятниця, 24 січня 2020, 12:52
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд подасть у Верховну Раду законопроєкт щодо компенсацій виплат.
Джерело: Telegram-канал Гончарука
Дослівно: "Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроєкт буде подано до парламенту.
Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація:
- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
- соціальні виплати;
- стипендії;
- заробітна плата (грошове забезпечення);
- сума індексації грошових доходів громадян".
Деталі: Водночас прем’єр не повідомив, на якій стадії розробки наразі перебуває законопроєкт.
Також не відомо, коли саме уряд розраховує впровадити ініціативу.
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