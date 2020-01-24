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Гончарук обіцяє компенсувати заробітні плати у разі затримок виплат

П'ятниця, 24 січня 2020, 12:52
 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд подасть у Верховну Раду законопроєкт щодо компенсацій виплат.

Джерело: Telegram-канал Гончарука

Дослівно: "Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроєкт буде подано до парламенту. 

Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
  • соціальні виплати; 
  • стипендії; 
  • заробітна плата (грошове забезпечення); 
  • сума індексації грошових доходів громадян".

Деталі: Водночас прем’єр не повідомив, на якій стадії розробки наразі перебуває законопроєкт.

Також не відомо, коли саме уряд розраховує впровадити ініціативу.

Українська правда

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Гончарук заробітна плата

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